 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Более 700 человек утонули в водоемах Украины с начала года

С начала года в водоемах Украины утонули 704 человека, среди которых 70 детей

Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 189 украинцев утонули в водоемах страны за этот месяц, поэтому показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии", - отметили в ведомстве.

Таким образом, с начала года уже утонуло 704 человека, из которых 70 детей. При этом удалось спасти 561 человека, в том числе 103 ребенка.

Спасатели также напомнили об элементарных правилах безопасности:

  • помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
  • никогда не ныряйте в незнакомых местах;
  • не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
  • не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас,
  • температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
  • плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
  • следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать