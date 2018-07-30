Более 700 человек утонули в водоемах Украины с начала года
30 июля, 2018, 09:19
С начала года в водоемах Украины утонули 704 человека, среди которых 70 детей
Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 189 украинцев утонули в водоемах страны за этот месяц, поэтому показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику.
"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - отметили в ведомстве.
Таким образом, с начала года уже утонуло 704 человека, из которых 70 детей. При этом удалось спасти 561 человека, в том числе 103 ребенка.
Спасатели также напомнили об элементарных правилах безопасности:
- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;
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