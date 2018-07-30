Более 700 человек утонули в водоемах Украины с начала года

30 июля, 2018, 09:19

С начала года в водоемах Украины утонули 704 человека, среди которых 70 детей

Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 189 украинцев утонули в водоемах страны за этот месяц, поэтому показатель уже значительно превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии", - отметили в ведомстве.

Таким образом, с начала года уже утонуло 704 человека, из которых 70 детей. При этом удалось спасти 561 человека, в том числе 103 ребенка.

Спасатели также напомнили об элементарных правилах безопасности: