Бельгийский клуб продает экс-форварда "Динамо"

30 июля, 2018, 13:56

Бельгийский "Андерлехт" выставил на трансфер бывшего футболиста киевского "Динамо" Лукаша Теодорчкиа

Об этом сообщают Nowinki Transferowe.

В "Андерлехте" решили избавиться польского нападающего, чтобы разгрузить клубный бюджет. В прошлом сезоне 27-летний Теодорчик сыграл за команду из Брюсселя 40 матчей, забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи.

За "Динамо" форвард выступал в сезоне 2016/2017. Киевляне купили его за 4 млн евро у польского "Леха", а продали "Андерлехту" 4,5 млн евро. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 млн евро.

Известно об интересе к Теодорчика со стороны французских "Нанта" и "Бордо", а также турецкого "Галатасарая".