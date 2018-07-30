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Бельгийский клуб продает экс-форварда "Динамо"


фото: gol.pl
Бельгийский "Андерлехт" выставил на трансфер бывшего футболиста киевского "Динамо" Лукаша Теодорчкиа

Об этом сообщают Nowinki Transferowe.

В "Андерлехте" решили избавиться польского нападающего, чтобы разгрузить клубный бюджет. В прошлом сезоне 27-летний Теодорчик сыграл за команду из Брюсселя 40 матчей, забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи.

За "Динамо" форвард выступал в сезоне 2016/2017. Киевляне купили его за 4 млн евро у польского "Леха", а продали "Андерлехту" 4,5 млн евро. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 млн евро.

Известно об интересе к Теодорчика со стороны французских "Нанта" и "Бордо", а также турецкого "Галатасарая".

 

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