Бельгийский клуб продает экс-форварда "Динамо"
30 июля, 2018, 13:56
Бельгийский "Андерлехт" выставил на трансфер бывшего футболиста киевского "Динамо" Лукаша Теодорчкиа
Об этом сообщают Nowinki Transferowe.
В "Андерлехте" решили избавиться польского нападающего, чтобы разгрузить клубный бюджет. В прошлом сезоне 27-летний Теодорчик сыграл за команду из Брюсселя 40 матчей, забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи.
За "Динамо" форвард выступал в сезоне 2016/2017. Киевляне купили его за 4 млн евро у польского "Леха", а продали "Андерлехту" 4,5 млн евро. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 млн евро.
Известно об интересе к Теодорчика со стороны французских "Нанта" и "Бордо", а также турецкого "Галатасарая".
- "Динамо" договорилось с "Сантосом" об обмене своего парагвайского полузащитника Дерлиса Гонсалеса на бразильца Витора Буэно.
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