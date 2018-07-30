Англия хочет отобрать у Катара ЧМ-2022 по футболу
Об этом заявил бывший глава Английской футбольной ассоциации (FA) Дэвид Трисман, сообщает Daily Mail.
"Если окажется, что Катар нарушил правила ФИФА, то там нельзя проводить чемпионат мира", - сказал Трисман, который добавил, что в случае, если ЧМ-2022 будет отобран у его нынешних организаторов, то ФИФА следует обдумать кандидатуру Англии, которая имеет все необходимые ресурсы для проведения турнира.
Заявление Дэвида Трисмана прозвучало после того, как 29 июля BBC сообщил о том, что в Катаре прибегали к помощи PR-фирм для дискредитации заявок других стран. За право проведения чемпионата мира спорили США, Южная Корея, Австралия и Япония.
Относительно победы Катара ранее уже выдвигались обвинения в коррупции, но после расследования ФИФА обвинение было снято.
- Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию бывшего главного секретаря ФИФА Жерома Вальке, дисквалифицированного по обвинениям в коррупции.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-