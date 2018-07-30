Анатолий Вернигора из Василькова стал миллионером "Лото-Забава"

30 июля, 2018, 18:49

Юрист Анатолий Вернигора из Василькова выиграл миллион гривен в 982 тираже лотереи "Лото-Забава"

По приглашению оператора государственных лотерей "М.С.Л." победитель вместе со своей невестой Ириной приехал в Киев, чтобы стать почетным участником закрытого элитного "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера". Выигрыш Анатолий связывает с необычной магией цифр: по словам молодой пары, число 13 приносит им удачу.

"Очень интересная ситуация. У нас с Ирой День рождения в один день - 13 мая. И мы выиграли миллион гривен - это 13-й миллионер 2018 года. Говорят, несчастливое число, чертова дюжина - это все вранье. Все числа счастливые и фартовые. Вот для нас это число очень счастливое", - говорит господин Вернигора.

В "Лото-Забава" Анатолий играет уже 12 лет. В 2014 фортуна уже улыбалась ему в виде выигрыша 200 тысяч гривен, однако о выигрыше миллиона он даже не мечтал. Деньги собирается потратить на покупку собственного жилья. Невеста Анатолия Ирина раньше в лотереи не играла, но теперь уверена, что следующий выигрыш - за ней.

"Он сам играет, но я думаю, что тоже начну, и следующий миллион будет за мной!", - говорит девушка.

В рамках подарочной программы "Два дня из жизни миллионера" оператор государственных лотерей "М.С.Л." подготовил гостям незабываемую программу, насыщенную настоящими миллионерскими развлечениями: поездки на белоснежном лимузине, профессиональная фотосессия, угощения в статусных ресторанах, релакс в известном столичном spa-салоне, прогулка по Днепру на скоростном катере и тому подобное.

Кроме того, организаторам удалось осуществить давнюю мечту счастливых влюбленных - они посетили мастер-класс в стрелковом клубе и опробовали свои навыки стрельбы из пяти различных видов огнестрельного оружия.