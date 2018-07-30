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Американский сенатор: санкции против России не работают, законодатели готовят новые ограничительные меры

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что санкции, которые США ввели против России, не работают, поэтому сейчас в Сенате разрабатывают новый законопроект об ограничительных мерах

В интервью телеканалу Fox News политик заявил, что "на 100%" хотел бы увидеть новые санкции против РФ.

В то же время Грэм отметил, что президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию относительно России в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

При этом сенатор считает, что действующие меры не работают, потому что Россия "все еще пытается вмешаться в наши выборы".

По его словам, Трамп уже встретился с Советом национальной безопасности и требовал укрепить избирательную инфраструктуру от действий России и других стран.

Также сенатор рассказал, что в работе над законопроектом о новых санкциях против РФ будет принимать участие госсекретарь США Майк Помпео.

  • Ранее сообщалось, что в США два влиятельных сенатора-республиканца заявили о необходимости оперативно подготовить новые санкции против России. В частности, сенатор Линдси Грэм сказал, что санкции должны быть согласованы до того, как президент США Дональд Трамп проведет следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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