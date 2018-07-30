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4 причины, почему дружба полезна для здоровья. Объяснения Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, почему друзья - не только поддержка и хорошо проведенное время, но и польза для здоровья

Об этом сообщила Супрун в Facebook.

30 июля отмечают Всемирный день дружбы. Поэтому, по мнению врача, это прекрасная возможность написать или встретиться с друзьями, по которым вы соскучились. Ведь друзья - это не только общие воспоминания, поддержка или хорошо проведенное время, но и огромная польза для здоровья.

  • Друзья продлевают жизнь.

Дружеские контакты увеличивают на 50% вероятность жить дольше. Так же, например, как отказ от курения. В то же время исследования говорят, что для одиноких людей возрастает риск преждевременной смерти по всем причинам и в целом они чувствуют себя менее счастливыми.

  • Друзья влияют на формирование привычек.

Многие из нас начали бегать, ходить в тренажерный зал или правильно питаться "за компанию”. Действительно, много наших здоровых привычек формируется в дружеском кругу.

Однако это касается не только хороших привычек. Исследования указывают, что если у вас есть друг, имеющий избыточный вес, вы также попадаете в зону риска. Так же с курением: вам будет труднее бросить эту привычку, если среди ваших друзей есть постоянные курильщики. Поэтому выбирайте друзей сознательно!

  • Друзья - эффективное обезболивающее средство.

Люди с большим социальным кругом имеют более высокую толерантность к боли, чем те, у кого меньше друзей. Ученые объясняют этот эффект выбросом мощной дозы эндорфинов - гормона счастья, которые выпускает наш мозг во время общения с близкими друзьями. В этом случае эндорфины работают как естественный болеутоляющее средство и стимулируют удовольствие.

  • Друзья еще и могут быть антидепрессантами.

Постоянный стресс является одним из наиболее опасных врагов для нашего здоровья. Однако крепкая дружба и тесные социальные контакты помогают с ним справиться. Мы менее склонны к плохому настроению и развитию депрессии, если у нас есть дружеская поддержка.

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