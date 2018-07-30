400 кг кокаина в посольстве РФ: Германия выдала обвиняемого в организации наркокартеля
30 июля, 2018, 18:16
Германия выдала России предполагаемого организатора наркосети кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука
Об этом сообщают российские СМИ.
"Из Германии Ковальчук экстрадирован в Россию. Сейчас он находится в СИЗО "Матросская Тишина", ему объявили обвинение в контрабанде наркотиков", - рассказал адвокат Владимир Жеребенков, отметив, что его подзащитный очень устал и отказался от дачи показаний.
Жеребенков не уточнил дату приезда Ковальчука в Россию, но адвокаты решили обжаловать это решение, потому что они не были уведомлены об экстрадиции.
Отмечается, что наркотики перевозили самолетом Ил-96-300, который находился в Буэнос-Айресе во время спецоперации. Самолет принадлежит к специальному летному отряду "Россия".
- В феврале в дипломатической почте посольства России в Аргентине обнаружили почти 400 кг кокаина в 12 чемоданах. Канал перевозки наркотиков обнаружили, когда российский посол в Аргентине сообщил службе безопасности о подозрительных чемодана на территории колледжа при посольстве.
- Полицейские сразу арестовали 5 человек, причастных к этому делу: двух в Аргентине и трех в России. По данным аргентинских СМИ, организатор наркосети скрылся на территории Германии.
- 2 марта Андрея Ковальчука, которого подозревают в организации наркокартеля из Аргентины в Россию, задержали в собственной квартире.
- Впоследствии Ковальчук заявил, что наркотик появился в школе российского диппредставительства в результате провокации американских спецслужб и местной полиции.
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