400 кг кокаина в посольстве РФ: Германия выдала обвиняемого в организации наркокартеля

30 июля, 2018, 18:16

Германия выдала России предполагаемого организатора наркосети кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука

Об этом сообщают российские СМИ.

"Из Германии Ковальчук экстрадирован в Россию. Сейчас он находится в СИЗО "Матросская Тишина", ему объявили обвинение в контрабанде наркотиков", - рассказал адвокат Владимир Жеребенков, отметив, что его подзащитный очень устал и отказался от дачи показаний.

Жеребенков не уточнил дату приезда Ковальчука в Россию, но адвокаты решили обжаловать это решение, потому что они не были уведомлены об экстрадиции.

Отмечается, что наркотики перевозили самолетом Ил-96-300, который находился в Буэнос-Айресе во время спецоперации. Самолет принадлежит к специальному летному отряду "Россия".