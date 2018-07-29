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Июльские температуры в мире побили 118 исторических рекордов

Глобальные изменения климата увеличили вероятность экстремальных ситуаций, таких как жара и сильный дождь. Согласно данным Национального управления океана и атмосферы, по меньшей мере 118 исторических рекордов температур были установлены в этом месяце по всему миру

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Температура в Японии в понедельник достигла 41 градуса, самой высокой отметки в истории. Рекорды были зафиксированы в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно прохладные Норвегия, Швеция и Финляндия почувствовали температуры, которых они никогда не знали раньше – выше 32 градусов. Кроме того, Европа пострадала от наиболее смертоносной лесного пожара за более чем сто лет, а на западе США один из крупнейших 90 крупных пожаров сжег десятки домов и заставил эвакуировать по меньшей мере 37 тысяч человек в Калифорнии. На этой неделе ливни вызвали наводнения на востоке США.

"Теперь у нас есть очень серьезные доказательства того, что глобальные изменения климата увеличили вероятность экстремальных ситуаций, таких как жара и ливни. Мы считаем, что глобальные изменения климата увеличили шансы рекордных температур более чем на 80 процентах планеты и увеличили шансы рекордных событий, связанных с дождем, примерно на половине планеты", - подчеркнул исследователь климата из Стэнфордского университета Ноа Диффенбау.

Изменение климата делает мир теплее из-за накопления газов от сжигания ископаемого топлива, такого как уголь и нефть, и других видов деятельности людей. Эксперты говорят, что воздушная струя, диктующая погоду в северном полушарии, ведет себя странно, застревая в определенных местах неделями, среди которых Европа, Япония и западные территории США.

Результаты исследования, обнародованные европейскими учеными в пятницу, указывают, что европейская тепловая волна вдвое вероятнее связана с глобальными изменениями климата, которые вызваны человечеством. Эти выводы еще не были подтверждены другими учеными.

 

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