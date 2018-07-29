Восстановлена стенограмма пресс-конференции Путина и Трампа, искаженная как Кремлем, так и Белым Домом
Об этом сообщает DW.
Журналист спросил Путина: "хотели бы вы, чтобы президент Трамп выиграл выборы? Направляли ли вы кого-нибудь из своих чиновников, чтобы помочь ему в этом?" Это вопрос не вошел в первоначальную версию стенограммы Белого дома.
В Вашингтоне заявили, что причиной этого стали аудиопомехи, исключив "злонамеренность" в своих действиях. Путин, согласно американской стенограмме, ответил "Да, хотел. Потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений".
В то же время в стенограмме встречи, опубликованной Кремлем, есть только первая часть вопроса: "хотели бы вы, чтобы Президент Трамп выиграл выборы?", а также пассаж Путина о нормализации отношений, без слов "да, хотел". При этом на аудиозаписи пресс-конференции четко слышать ответ российского лидера: "Да, я хотел, чтобы он выиграл".
Как известно, первая полноформатная двусторонняя встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля в Хельсинки. После саммита Трампа жестко раскритиковали как в США, так и в Европе. Политики и журналисты считают, что Трамп вел себя недостаточно жестко по отношению к российскому лидеру.
- Как сообщалось, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
- Позже Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон.
- В Пентагоне поддержали инициативу пригласить Путина в Вашингтон.
- Путин согласился поехать в Вашингтон и пригласил Трампа в Москву.
- Трамп согласен ехать в Москву по приглашению Путина.
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