Вандала из Кракова, который "отличился" во Львове, оштрафовали на 85 грн

29 июля, 2018, 18:59

Во Львове сегодня, 29 июля 2018 года, состоялось судебное заседание над поляком Матеушем Пасеком, задержанным за повреждение щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Нарушитель признал вину. По результатам заседания, его оштрафовали на 85 грн по статье мелкое хулиганство, еще 340 грн нужно уплатить судебного сбора", - говорится в сообщении.

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Задержанный является жителем Кракова. На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове.