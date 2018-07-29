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Вандала из Кракова, который "отличился" во Львове, оштрафовали на 85 грн

Во Львове сегодня, 29 июля 2018 года, состоялось судебное заседание над поляком Матеушем Пасеком, задержанным за повреждение щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Нарушитель признал вину. По результатам заседания, его оштрафовали на 85 грн по статье мелкое хулиганство, еще 340 грн нужно уплатить судебного сбора", - говорится в сообщении.

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Задержанный является жителем Кракова. На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове.

  • Напомним, в субботу, 28 июля 2018, на территории польского военного Кладбища Орлят группа мужчин попыталась повредить деревянные реставрационные щиты вокруг скульптур львов. Одного из нападавших задержала полиция.
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