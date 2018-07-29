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В Риме полиция разогнала лагерь цыган


фото: bbc.com
Полиция Италии 27-28 июля 2018 года выселила из центра Рима многолетний лагерь цыган, в котором проживали 300 человек

Операцию по разгону лагеря River Village провели, несмотря на протесты и стоп-приказы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает ВВС.

Ромы вынуждены были подчиниться приказам правоохранителей, хотя сначала противились и скандировали "Нацисты!".

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Мэрия города Рима в свою очередь утверждает, что лагерь несет риски для здоровья окружающих. Пока неизвестно, обеспечат ли выселенцев альтернативным жильем.

Как отмечается, в Риме насчитывается около 130 тыс. человек цыганской национальности, живущих в нищете преимущественно в нелегальных лагерях в окрестностях города.

  • Напомним, перед этим правая молодежь разогнала поселения цыган в Киеве и во Львове. Во время львовских событий от ножевого ранения погиб один человек.
  • В среду, 18 июля, Голосеевский райсуд Киева назначил круглосуточный домашний арест для координатора группы С14 Сергея Мазура, которого полиция считает одним из участников погрома лагеря ромов на Лысой горе в Киеве.
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