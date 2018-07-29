В Москве задержали ведущих митинга против повышения пенсионного возраста

29 июля, 2018, 19:55

После окончания митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали четырех человек, в частности, его организаторов

Во время акции они выступали на сцене, передает телеканал "Дождь".

"Среди задержанных - учредитель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, ведущий митинга Олег Чичков и журналист Иван Егоров", - говорится в сообщении.

Митинги против повышения пенсионного возраста проводят в России уже второй день подряд. Сегодняшний был организованный Либертарианской партией. По оценке оппозиции, в нем приняли участие 6 тыс. лиц. МВД РФ насчитало на акции 2,5 тысячи присутствующих.

Организаторами вчерашних митингов, которые прошли в различных городах РФ, выступили представители КПРФ и "Левого фронта".