В Москве задержали ведущих митинга против повышения пенсионного возраста
29 июля, 2018, 19:55
После окончания митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали четырех человек, в частности, его организаторов
Во время акции они выступали на сцене, передает телеканал "Дождь".
"Среди задержанных - учредитель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, ведущий митинга Олег Чичков и журналист Иван Егоров", - говорится в сообщении.
Митинги против повышения пенсионного возраста проводят в России уже второй день подряд. Сегодняшний был организованный Либертарианской партией. По оценке оппозиции, в нем приняли участие 6 тыс. лиц. МВД РФ насчитало на акции 2,5 тысячи присутствующих.
Организаторами вчерашних митингов, которые прошли в различных городах РФ, выступили представители КПРФ и "Левого фронта".
- Напомним, Госдума 19 июня приняла в первом чтении предложенный правительством Дмитрия Медведева проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года. Проект вызвал очень негативную реакцию в обществе, привел к протестам и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. 12 российских регионов публично отказались поддерживать реформу.
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