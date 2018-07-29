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В Москве задержали ведущих митинга против повышения пенсионного возраста

После окончания митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали четырех человек, в частности, его организаторов

Во время акции они выступали на сцене, передает телеканал "Дождь".

"Среди задержанных - учредитель Либертарианской партии Сергей Бойко, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, ведущий митинга Олег Чичков и журналист Иван Егоров", - говорится в сообщении.

Митинги против повышения пенсионного возраста проводят в России уже второй день подряд. Сегодняшний был организованный Либертарианской партией. По оценке оппозиции, в нем приняли участие 6 тыс. лиц. МВД РФ насчитало на акции 2,5 тысячи присутствующих.

Организаторами вчерашних митингов, которые прошли в различных городах РФ, выступили представители КПРФ и "Левого фронта".

  • Напомним, Госдума 19 июня приняла в первом чтении предложенный правительством Дмитрия Медведева проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года. Проект вызвал очень негативную реакцию в обществе, привел к протестам и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. 12 российских регионов публично отказались поддерживать реформу.
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