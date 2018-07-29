В Киеве задержали вора-альпиниста, который украл из квартиры миллион долларов

29 июля, 2018, 09:59

В одном из столичных отелей полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в краже 1 млн долларов из квартиры одесского предпринимателя

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Одесской области.

По его данным, злоумышленник был пойман уже через день после совершения кражи. В квартиру предпринимателя, расположенную на последнем – 18-м этаже – правонарушитель пробрался, спустившись с крыши. Через балконную дверь он проник внутрь и стал собирать ценные вещи. Когда нашел тайник с деньгами, оставил сумки с вещами и, забрав деньги, ушел.

На улице злоумышленника ждал знакомый на автомобиле. Он отвез мужчину в отель, откуда тот впоследствии отправился в Киев. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Он оказался ранее судимым за имущественные преступления гражданином соседнего государства.

По имеющейся информации мужчина "гастролировал" в Украине и обворовывал квартиры местных жителей. Кроме того, он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности разбоя. Сейчас проводится проверка его причастности к этим правонарушениям.

Во время задержания у мужчины была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и тому подобное. Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста.

Правовая оценка действиям мужчины будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия. По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.