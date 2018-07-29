В кругосветной парусной регате впервые победила женщина
Тысячи людей встречали победителей на пристани в Ливерпуле (Великобритания), передает ВВС.
По словам Венди Так, она чувствует одновременно и шок, и радость, и печаль.
"Я очень не люблю, когда начинают этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но горжусь тем, что мы сделали", - прокомментировала спортсменка.
Инициатором проведения гонки стал легендарный британский яхтсмен Робин Нокс-Джонстон. Он в 1969 году стал первым человеком, осуществившим кругосветное плавание на яхте в одиночку.
"До этого никогда раньше в кругосветных регатах не принимали участия команды, где главным шкипером (капитаном яхты) была бы женщина", - сказал Нокс-Джонстон.
По его словам, успех Венди Так и Никки Гендерсон невозможно переоценить.
"Если вы возьмете во внимание, что людей, покоривших Эверест, больше, чем тех, кто совершил кругосветное плавание, то вы поймете, что сделали эти люди", - говорит легендарный яхтсмен.
Справка
Почти год назад 12 яхт из Ливерпуля отправились в кругосветное путешествие: участники должны были преодолеть путь в более 64 тыс. километров.
По правилам регаты Clipper Round the World Yacht Race, в соревнованиях принимают участие команды любителей, однако управлять яхтой должен профессиональный шкипер.
В гонке приняли участие 700 моряков-любителей из разных стран. Почти половина из них не имели вообще никакого опыта управления яхтой и морских походов под парусом.
Так и Гендерсон в своих командах были профессиональными шкиперами.
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
-
Читайте также
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-