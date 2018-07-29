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В кругосветной парусной регате впервые победила женщина

53-летняя австралийка, яхтенный шкипер Венди Так стала первой женщиной в мире, которая победила в кругосветной парусной регате продолжительностью почти год. Второй финишировала яхта 25-летней британки Никки Гендерсон

Тысячи людей встречали победителей на пристани в Ливерпуле (Великобритания), передает ВВС.

По словам Венди Так, она чувствует одновременно и шок, и радость, и печаль.

"Я очень не люблю, когда начинают этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но горжусь тем, что мы сделали", - прокомментировала спортсменка.

Инициатором проведения гонки стал легендарный британский яхтсмен Робин Нокс-Джонстон. Он в 1969 году стал первым человеком, осуществившим кругосветное плавание на яхте в одиночку.

"До этого никогда раньше в кругосветных регатах не принимали участия команды, где главным шкипером (капитаном яхты) была бы женщина", - сказал Нокс-Джонстон.

По его словам, успех Венди Так и Никки Гендерсон невозможно переоценить.

"Если вы возьмете во внимание, что людей, покоривших Эверест, больше, чем тех, кто совершил кругосветное плавание, то вы поймете, что сделали эти люди", - говорит легендарный яхтсмен.

Справка

Почти год назад 12 яхт из Ливерпуля отправились в кругосветное путешествие: участники должны были преодолеть путь в более 64 тыс. километров.

По правилам регаты Clipper Round the World Yacht Race, в соревнованиях принимают участие команды любителей, однако управлять яхтой должен профессиональный шкипер.

В гонке приняли участие 700 моряков-любителей из разных стран. Почти половина из них не имели вообще никакого опыта управления яхтой и морских походов под парусом.

Так и Гендерсон в своих командах были профессиональными шкиперами.

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