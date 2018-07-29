В Белграде застрелили бывшего адвоката Милошевича и ранили его сына

29 июля, 2018, 10:39

Известный сербский адвокат Драгослав Огнянович, который защищал в суде бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, застрелен в Белграде

Об этом сообщает ВВС.

57-летний Огнянович убит в субботу вечером возле своего дома в столице Сербии. Его 26-летний сын был ранен во время стрельбы.

Огнянович был членом юридической группы Милошевича во время его судебного процесса в Гааге в начале 2000-х годов.

Глава коллегии адвокатов в Белграде заявил, что убийство Огняновича стало нападением на всех адвокатов.

"Мы будем создавать максимальное давление на компетентные государственные органы, чтобы найти виновных в этом преступлении", - сказал Виктор Гостиляк.

Последнее время Огнянович защищал представителей криминальных кланов, в том числе обвиняемых в громких убийствах в Сербии и Черногории.

В частности, он был защитником Николы Мршича, связанного с известным "кланом Шкаляры" (по названию района в Которе, Черногория), которого обвиняли в убийстве бывшего голкипер ФК "Бокель" (Котор) и спонсора детского футбола в городе Горана Ленаца. Ленаца застрелили в прошлом году во время тренировки.

Драгослав Огнянович также был адвокатом криминального авторитета Луки Бойовича и всех членов семьи Бойович, которых считают верхушкой "клана Шкаляри". Как пишут СМИ, юриста мог заказать конкурирующий клан.

Война черногорских кланов длится уже второй год, только в июне текущего года в Белграде были убиты два близких к Луке Бойовичу человека.

Адвокатские союзы Белграда и Сербии заявили о намерении начать недельную забастовку после убийства Драгослав Огняновича.

Полиция заявляет, что убийство является частью бандитской войны за незаконный рынок наркотиков.