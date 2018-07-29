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Томос об автокефалии не должны были предоставлять на 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси-Украины, - АП

Томос вселенского патриарха Варфоломея об автокефалии Украинской православной церкви не должен был появиться 28 июля 2018 года - на празднование 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины. Главное не дата обнародования этого документа, а то, что соответствующее решение уже принято

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины по гуманитарным вопросам Ростислав Павленко, передает Liga.net.

Отвечая на вопрос по поводу ожиданий томоса именно в субботу, 28 июля, Павленко отметил, что иногда люди сами придумывают себе повод для ожиданий.

"Томос не должны были предоставить именно сегодня", - сказал он.

Чиновник отметил, что во время празднования представитель вселенского патриарха официально сообщил о том, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято.

"Чтобы были выполнены все процедуры, чтобы все было канонически, требуется определенное время. Идет процедура. Завершается информирование других церквей, после чего Вселенская патриархия перейдет к следующему этапу предоставления томоса. Главное, что решение принято и мы идем к своей цели", - добавил он .

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