Томос об автокефалии не должны были предоставлять на 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси-Украины, - АП
Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины по гуманитарным вопросам Ростислав Павленко, передает Liga.net.
Отвечая на вопрос по поводу ожиданий томоса именно в субботу, 28 июля, Павленко отметил, что иногда люди сами придумывают себе повод для ожиданий.
"Томос не должны были предоставить именно сегодня", - сказал он.
Чиновник отметил, что во время празднования представитель вселенского патриарха официально сообщил о том, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято.
"Чтобы были выполнены все процедуры, чтобы все было канонически, требуется определенное время. Идет процедура. Завершается информирование других церквей, после чего Вселенская патриархия перейдет к следующему этапу предоставления томоса. Главное, что решение принято и мы идем к своей цели", - добавил он .
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