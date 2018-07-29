Средняя зарплата в Украине выросла на 24%, - МЭРТ

29 июля, 2018, 22:34

В Украине в июне самая высокая средняя заработная плата была в Донецкой области, она составила 9774 грн. Дальше идут Киевская и Днепропетровская области

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Вообще, средняя номинальная зарплата в Украине за июнь 2018 года составила 9141 грн, а это в 2,5 раза больше минималки и на 24,2% больше, чем в прошлом году в июне", - говорится в сообщении.

В то же время, в Киевской и Днепропетровской области, соответственно, получают 9481 грн и 9065 грн.

В министерстве также назвали самые высокооплачиваемые отрасли национальной экономики.

"Статистика свидетельствует, что больше всего платят в Украине работникам отрасли фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы ИТ и телекоммуникаций", - добавили в ведомстве.





