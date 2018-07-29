Средняя зарплата в Украине выросла на 24%, - МЭРТ
29 июля, 2018, 22:34
В Украине в июне самая высокая средняя заработная плата была в Донецкой области, она составила 9774 грн. Дальше идут Киевская и Днепропетровская области
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
"Вообще, средняя номинальная зарплата в Украине за июнь 2018 года составила 9141 грн, а это в 2,5 раза больше минималки и на 24,2% больше, чем в прошлом году в июне", - говорится в сообщении.
В то же время, в Киевской и Днепропетровской области, соответственно, получают 9481 грн и 9065 грн.
В министерстве также назвали самые высокооплачиваемые отрасли национальной экономики.
"Статистика свидетельствует, что больше всего платят в Украине работникам отрасли фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы ИТ и телекоммуникаций", - добавили в ведомстве.
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