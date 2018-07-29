Прокурора из Жмеринки схватили во время получения $6 тыс. взятки от обвиняемого
29 июля, 2018, 22:16
По ее данным, прокурора и водителя Жмеринской местной прокуратуры разоблачили во время получения взятки размером в $6 тыс. Операцию проводила Генеральная инспекция ГПУ совместно с СБУ
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Установлено, что прокурор потребовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере $6 тыс. при изменении обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК Украины", - написала она.
Пресс-секретарь генпрокурора уточнила, что злоумышленники задержаны 29 июля непосредственно после получения неправомерной выгоды.
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