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Прокурора из Жмеринки схватили во время получения $6 тыс. взятки от обвиняемого

По ее данным, прокурора и водителя Жмеринской местной прокуратуры разоблачили во время получения взятки размером в $6 тыс. Операцию проводила Генеральная инспекция ГПУ совместно с СБУ

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Установлено, что прокурор потребовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере $6 тыс. при изменении обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК Украины", - написала она.

Пресс-секретарь генпрокурора уточнила, что злоумышленники задержаны 29 июля непосредственно после получения неправомерной выгоды.

 

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