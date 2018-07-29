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Порошенко и Турчинов поздравили украинских военнослужащих с Днем сил спецопераций ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поздравили украинских военнослужащих по случаю Дня сил специальных операции Вооруженных Сил Украины

"Поздравляю вас с Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Вы - гордость нашей страны, сила украинской армии и достойные продолжатели ее славных традиций", - говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства.

П.Порошенко не только поздравил военнослужащих сил специальных операций ВСУ, но и поблагодарил их за преданную службу.

"Искренняя благодарность всем военнослужащим, работникам и ветеранам сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь на персональном сайте пресс-служба СНБО обнародовала поздравления В.Турчинова. В сообщении ведомства отмечается, что силы специальных операций (ССО) созданы по лучшим образцам соответствующих подразделений стран-членов НАТО, которые в сложных военных условиях приобрели боевых способностей и с честью и достоинством принимают активное участие в защите нашего государства от вооруженной агрессии.

Кроме того, в пресс-службе президента и секретаря СНБО отметили, что военнослужащие подразделений ССО являются военной элитой украинского государства.

А.Турчинов выразил уверенность в том, что "высокий уровень психологической, физической и боевой подготовки, профессионализм, несокрушимый и непобедимый боевой дух, сочетание опыта и любви к Украине и в дальнейшем будут помогать с честью решать задачи по защите Родины в любых условиях".

"Искренне желаю вам и вашим родным, мира, здоровья, благополучия и согласия", - говорится в сообщении, обнародованном на персональном сайте А.Турчинова.

Также с праздником поздравил командующий объединенных сил Сергей Наев.

"О героизме и подвигах бойцов Сил специальных операций сегодня не принято говорить в полный голос. Однако я уверен, что наступит время и Украина будет знать своих героев! Как командующий Объединенных сил, знаю, что воины Сил специальных операций всегда готовы смотреть в глаза врагу и целенаправленно добиваться своей цели. Ежедневно Вы доказываете делом Вашу преданность военной присяге, военному долгу, почетному делу служения Родине", – говорится в сообщении, распространенном пресс-центром штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

А начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что в борьбе с агрессором у украинцев есть секретное оружие.

"Находясь на мероприятиях по празднованию, посвященных Дню ВСУ, отметил то, что мы должны всегда помнить: в борьбе с агрессором украинцы владеют одним тайным оружием - у нас нет альтернативы кроме победы. Ведь мы боремся на своей земле, за свою Украину и будущее наших потомков! Мы должны сделать все возможное и невозможное, но победить", – говорится в обнародованном на странице В.Муженко сообщении в соцсети фейсбук.

29 июля в Украине отмечается День сил специальных операций Вооруженных сил Украины, основан в 2016 году.

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