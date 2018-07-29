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На рынок ЕС вышли уже более 10 тыс. украинских компаний - Гройсман

Украина уверенно наращивает объем торговли с Европейским Союзом. Более 10 тыс. отечественных компаний уже работают на европейском рынке

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Евросоюз - рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тыс. украинских компаний работают на европейском рынке", - отметил Гройсман.

Речь идет о 10 822 предприятиях.

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Кроме того, в приведенной им инфографике указывается, что объем экспорта украинских товаров в ЕС за первые 5 месяцев текущего 2081 года равен $8,2 млрд, а доля рынка Евросоюза в общей структуре экспорта из Украины составляет 41,7%.

  • В начале июля Гройсман заявил, что благодаря борьбе с контрабандой в 2017 году удалось направить в государственный бюджет дополнительных 79 млрд грн.
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