29 июля, 2018, 16:24

Украина уверенно наращивает объем торговли с Европейским Союзом. Более 10 тыс. отечественных компаний уже работают на европейском рынке

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Евросоюз - рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тыс. украинских компаний работают на европейском рынке", - отметил Гройсман.

Речь идет о 10 822 предприятиях.

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Кроме того, в приведенной им инфографике указывается, что объем экспорта украинских товаров в ЕС за первые 5 месяцев текущего 2081 года равен $8,2 млрд, а доля рынка Евросоюза в общей структуре экспорта из Украины составляет 41,7%.