На Ровенщине водитель сбил насмерть 48-летнюю женщину, которая шла по обочине с двумя детьми

29 июля, 2018, 19:33

Смертельное ДТП произошло вчера, 28 июля 2018 года, в Ровенской области возле села Здовбица

23-летний водитель легковушки сбил женщину, которая шла по обочине с двумя детьми, сообщает отдел коммуникаций Нацполиции области.

"Водитель автомобиля "SKODA Octavia", 23-летний житель села Дермань, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми. В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла", - говорится в сообщении.

Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации мужчина был трезв.

Справка

Согласно открытой статистике МВД, на дорогах Украины гибнет в 4 раза больше людей, чем во время боевых действий на Востоке.

Из-за резкого увеличения количества смертельних ДТП правительство Владимира Гройсмана разработало 4 меры предосторожности.