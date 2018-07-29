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На Ровенщине водитель сбил насмерть 48-летнюю женщину, которая шла по обочине с двумя детьми

Смертельное ДТП произошло вчера, 28 июля 2018 года, в Ровенской области возле села Здовбица

23-летний водитель легковушки сбил женщину, которая шла по обочине с двумя детьми, сообщает отдел коммуникаций Нацполиции области.

"Водитель автомобиля "SKODA Octavia", 23-летний житель села Дермань, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми. В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла", - говорится в сообщении.

Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации мужчина был трезв.

Справка

Согласно открытой статистике МВД, на дорогах Украины гибнет в 4 раза больше людей, чем во время боевых действий на Востоке.

Из-за резкого увеличения количества смертельних ДТП правительство Владимира Гройсмана разработало 4 меры предосторожности.

  • Напомним, вчера пьяный депутат Сокальского горсовета сбил насмерть пенсионерку на велосипеде.
  • Вечером, 24 июля, в Киеве водитель внедорожника Hummer H2 с госномером AI8888IO, насмерть сбил десятилетнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. После чего, не останавливаясь, он попытался скрыться, а также снял номерные знаки с автомобиля.
  • От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. По горячим следам полиция задержала водителя. Им оказался бывший боксер, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.
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