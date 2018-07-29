На Ровенщине водитель сбил насмерть 48-летнюю женщину, которая шла по обочине с двумя детьми
23-летний водитель легковушки сбил женщину, которая шла по обочине с двумя детьми, сообщает отдел коммуникаций Нацполиции области.
"Водитель автомобиля "SKODA Octavia", 23-летний житель села Дермань, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, совершив наезд на женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми. В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла", - говорится в сообщении.
Детей доставили в больницу, угрозы их жизни нет.
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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
По предварительной информации мужчина был трезв.
Справка
Согласно открытой статистике МВД, на дорогах Украины гибнет в 4 раза больше людей, чем во время боевых действий на Востоке.
Из-за резкого увеличения количества смертельних ДТП правительство Владимира Гройсмана разработало 4 меры предосторожности.
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