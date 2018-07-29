Медведчук и Садовый не будут идти в президенты, - Цыбулько

29 июля, 2018, 20:55

Для любого политического лидера, для лидера партии участие в президентских выборах является большим риском. Из-за этого Виктор Медведчук, как и Андрей Садовый, не будут баллотироваться в президенты Украины на выборах 2019 года

Об этом политический эксперт Владимир Цыбулько заявил 29 июля 2018 года в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"В чем риск и почему Медведчук не пойдет на президентские выборы? Я объясню. Потому что, если он лично набирает меньше 5%, это означает, что он никакой не лидер (своей политсилы - ред.), не №1 списка", - отметил политолог.

То же самое, отметил он, касается и партии "Самопомощь" во главе с львовским городским головой Андреем Садовым, "чтобы оставить себе перспективу переизбрания не собирается выдвигать Садового кандидатом в президенты".

В то же время, ярко выраженные лидерские проекты, например, Радикальная партия Олега Ляшко, обязательно примкнут к президентской гонке, добавил Цыбулько. Но для этого подобным политсилам следует иметь разветвленную партийную сеть, чего нет в "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

"Та же Аграрная партия. Она имеет организационный потенциал невероятный. Она от выборов до выборов занимает третье место. На выборах территориальных общин. Но в общенациональных рейтингах она не слишком фигурирует, хотя электоральный потенциал у нее невероятный.

А тот же Гриценко - один из лидеров. А не имея разветвленной структуры на выборах ОТО (объединенных территориальных общин - ред.) набирает 0,5%", - подчеркнул эксперт.