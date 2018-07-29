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У киевлян есть еще 2 дня на бесплатный обмен старых жетонов

В метрополитене напомнили: если вы хотите обменять один жетон, то это можно сделать в любой кассе. Обменять жетоны без доплаты можно до 1 августа

Об этом сообщает УНИАН.

Если вы хотите обменять один жетон, то это можно сделать в любой кассе.

Если же два и больше, то придется обращаться в сервисные центры на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница".

Работают сервисные центры с 8:00 до 19:00 без выходных.

"С 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой", - пишет пресс-служба столичного метрополитена на своей странице в Facebook.

 

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