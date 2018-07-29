Канада в течение 5 лет кроме военной помощи предоставит Украине $50 миллионов
29 июля, 2018, 07:40
Правительство Канады приняло решение о предоставлении Украине 50 млн долларов ежегодно в течение пяти последующих лет
Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает 112.ua.
"Зафиксирован новый пакет помощи Украине объемом около 50 миллионов ежегодно в течение следующих 5 лет (35 млн – техпомощь, 5 млн – гуманитарная помощь, 10-12 млн – операции в секторе безопасности). Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского Минобороны", - отметил Андрей Шевченко.
По его словам, для Украины важно, что это первый масштабный пакет, принятый правительством канадского премьера Джастина Трюдо.
- Как сообщалось, Канада готовится предоставить Украине снайперские винтовки.
- Представители Консервативной партии Канады предложили передать Киеву партию летального оружия на 9,5 миллиона долларов, которая предназначалась для курдов.
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