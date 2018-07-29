Эксперт рассказал, на какие слои населения будут делать ставку экс-"регионалы" во время выборов-2019

29 июля, 2018, 21:36

В трех избирательных кампаниях будущего 2019 года (весна - президентские выборы, осень - парламентские и местные выборы) политпроекты, образованные на основе бывшей Партии регионов, будут ориентироваться на тех, кто не может устроиться в современной жизни и не видит себя в будущем

В этом их риторика будет подобна кампании Дональда Трампа, отметил 29 июля 2018 года политический эксперт Владимир Цыбулько в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"В Соединенных Штатах есть целый класс, который "вываливается" в результате перехода на другой технологический уровень. Трампа выбрали бывшие рабочие заводов. Он обещал им восстановить эти заводы, но, хоть там и восстанавливаются рабочие места, то индустриальное производство старого типа не восстановится.

У нас тоже немало тех, кто не успевает за технологическим прогрессом. И не находит себе место в современном обществе", - пояснил эксперт.

По его мнению, именно с такого типа аудитории, но уже в Украине, и будут работать на грядущих выборах представители пророссийских сил:

"Они, апеллируя к "русскому миру", к "русским людям", и этим всяким коммуно-православным странным не сочетаемым сочетаниям, обращаются к людям, которые ориентированы в прошлое. Которые не видят себя ни в нынешнем, ни в будущем. И таких людей очень много. Украина - очень провинциальная страна".