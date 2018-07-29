Эксперт рассказал, на какие слои населения будут делать ставку экс-"регионалы" во время выборов-2019
В этом их риторика будет подобна кампании Дональда Трампа, отметил 29 июля 2018 года политический эксперт Владимир Цыбулько в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"В Соединенных Штатах есть целый класс, который "вываливается" в результате перехода на другой технологический уровень. Трампа выбрали бывшие рабочие заводов. Он обещал им восстановить эти заводы, но, хоть там и восстанавливаются рабочие места, то индустриальное производство старого типа не восстановится.
У нас тоже немало тех, кто не успевает за технологическим прогрессом. И не находит себе место в современном обществе", - пояснил эксперт.
По его мнению, именно с такого типа аудитории, но уже в Украине, и будут работать на грядущих выборах представители пророссийских сил:
"Они, апеллируя к "русскому миру", к "русским людям", и этим всяким коммуно-православным странным не сочетаемым сочетаниям, обращаются к людям, которые ориентированы в прошлое. Которые не видят себя ни в нынешнем, ни в будущем. И таких людей очень много. Украина - очень провинциальная страна".
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