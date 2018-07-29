Аэропорт Полтавы принял первый самолет после реконструкции

29 июля, 2018, 21:17

Сегодня, 29 июля 2018 года, в аэропорту "Полтава" впервые после реконструкции приземлился пассажирский рейс. Пока что это внутриукраинский рейс

На самолете Як-40 прилетели несколько десятков иностранных туристов из Запорожья, пишут Новости Полтавщины.

Как сообщил генеральный директор аэропорта "Полтава" Владимир Окара, прилетели туристы с ближнего и дальнего зарубежья - США, Канада, Китай, Европа.

После посещения Полтавы туристы полетят в Кривой Рог, а потом вернутся в Запорожье, откуда и был сегодняшний рейс.

Командир самолета Александр Жигалов рассказал изданию, что в последний раз прилетал в Полтаву 30 лет назад и аэропорт сейчас улучшилось.