Аэропорт Полтавы принял первый самолет после реконструкции
29 июля, 2018, 21:17
Сегодня, 29 июля 2018 года, в аэропорту "Полтава" впервые после реконструкции приземлился пассажирский рейс. Пока что это внутриукраинский рейс
На самолете Як-40 прилетели несколько десятков иностранных туристов из Запорожья, пишут Новости Полтавщины.
Как сообщил генеральный директор аэропорта "Полтава" Владимир Окара, прилетели туристы с ближнего и дальнего зарубежья - США, Канада, Китай, Европа.
После посещения Полтавы туристы полетят в Кривой Рог, а потом вернутся в Запорожье, откуда и был сегодняшний рейс.
Командир самолета Александр Жигалов рассказал изданию, что в последний раз прилетал в Полтаву 30 лет назад и аэропорт сейчас улучшилось.
- 20 декабря 2017 года Кабмин предоставил аэропорту "Полтава" статус международного. В марте в Полтавской ОГА избрали нового гендиректора аэропорта Владимира Окару. От апреля начали ремонтные работы. Первый международный рейс из аэропорта "Полтава" должен был вылететь еще в мае, но из-за затягивания ремонтных работ полеты пришлось отложить.
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