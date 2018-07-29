9 поляков устроили провокацию на львовском Кладбище Орлят

29 июля, 2018, 18:18

В субботу, 28 июля 2018, на территории польского военного Кладбища Орлят группа мужчин попыталась повредить деревянные реставрационные щиты вокруг скульптур львов. Одного из нападавших задержала полиция

По предварительным данным, речь идет о группе молодых поляков, сообщает Zaxid.net.

Информацию об инциденте первым распространил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай. По его словам, в 16:30 около десяти молодых людей спортивного телосложения начали разбирать реставрационные щиты, которые закрывают скульптуры двух львов возле арки на входе к польским военным захоронениям.

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"Они повредили щиты, вырвали целые куски и двинулись ко входу. Уже на входе этих людей попыталась задержать наша охрана. Однако мужчинам удалось вырваться за ворота и там они начали разбегаться кто куда", - прокомментировал Нагай.

Во время конфликта провокаторов с охраной по ул. Мечникова проезжала машина патрульной полиции. Полиции совместно с охраной кладбища удалось задержать одного из провокаторов.

"Этот человек на польском сообщил, что решил "вызволить львов". Это абсолютно недопустимое поведение, которое иначе как провокацией назвать нельзя", - подчеркнул Нагай.

Правоохранители устанавливают личность задержанного и мотивы поступка.

Как удалось выяснить, задержанный назвался жителем Кракова. Его имя Матеуш Пасек. Мужчина также рассказал, что в группе было 9 человек. Все они остановились в одном из львовских хостелов.

Справка

Две исторические скульптуры львов вернули на Кладбище Орлят в декабре 2015 года. Львы охраняли вход на кладбище с южной стороны. Один из них имел на щите надпись на польском языке Zawsze wierny, что в переводе означает "Всегда верный". Его дополняла надпись на другом камне Tobie Polsko - в переводе: "Тебе, Польша".

На одном из щитов был герб Польши, на другом - герб Львова. Скульптуры с кладбища убрала советская власть в 70-х годах прошлого века.

После вывоза исторические львы оказались в двух местах: вдоль трассы на выезде из Львова в Винники и на Кульпаркове вблизи психиатрической клиники. Надписи на щитах уничтожили.

Возвращение львов на Кладбище Орлят в 2015 году привело к политическому скандалу, поскольку перевозки осуществили по инициативе польского министерства культуры без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянными щитами.