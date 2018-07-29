 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

9 поляков устроили провокацию на львовском Кладбище Орлят

В субботу, 28 июля 2018, на территории польского военного Кладбища Орлят группа мужчин попыталась повредить деревянные реставрационные щиты вокруг скульптур львов. Одного из нападавших задержала полиция

По предварительным данным, речь идет о группе молодых поляков, сообщает Zaxid.net.

Информацию об инциденте первым распространил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай. По его словам, в 16:30 около десяти молодых людей спортивного телосложения начали разбирать реставрационные щиты, которые закрывают скульптуры двух львов возле арки на входе к польским военным захоронениям.

Читайте также: Ян Пекло: Безопасность Украины означает безопасность Польши

"Они повредили щиты, вырвали целые куски и двинулись ко входу. Уже на входе этих людей попыталась задержать наша охрана. Однако мужчинам удалось вырваться за ворота и там они начали разбегаться кто куда", - прокомментировал Нагай.

Во время конфликта провокаторов с охраной по ул. Мечникова проезжала машина патрульной полиции. Полиции совместно с охраной кладбища удалось задержать одного из провокаторов.

"Этот человек на польском сообщил, что решил "вызволить львов". Это абсолютно недопустимое поведение, которое иначе как провокацией назвать нельзя", - подчеркнул Нагай.

Правоохранители устанавливают личность задержанного и мотивы поступка.

Как удалось выяснить, задержанный назвался жителем Кракова. Его имя Матеуш Пасек. Мужчина также рассказал, что в группе было 9 человек. Все они остановились в одном из львовских хостелов.

Справка

Две исторические скульптуры львов вернули на Кладбище Орлят в декабре 2015 года. Львы охраняли вход на кладбище с южной стороны. Один из них имел на щите надпись на польском языке Zawsze wierny, что в переводе означает "Всегда верный". Его дополняла надпись на другом камне Tobie Polsko - в переводе: "Тебе, Польша".

На одном из щитов был герб Польши, на другом - герб Львова. Скульптуры с кладбища убрала советская власть в 70-х годах прошлого века.

После вывоза исторические львы оказались в двух местах: вдоль трассы на выезде из Львова в Винники и на Кульпаркове вблизи психиатрической клиники. Надписи на щитах уничтожили.

Возвращение львов на Кладбище Орлят в 2015 году привело к политическому скандалу, поскольку перевозки осуществили по инициативе польского министерства культуры без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянными щитами.

  • В ноябре 2017 года вице-консул генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур назвал Львов польским городом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать