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За сутки на Донбассе погиб один военный

На протяжении прошлых суток, 27 июля, противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с этим, оккупанты вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометов, а вблизи Водяного 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб.

"На протяжении текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкино", - отметили в штабе.

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