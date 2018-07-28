Восемь самолетов в год: Boeing окажет помощь компании "Антонов"
28 июля, 2018, 12:33
Boeing окажет помощь знаменитому украинскому авиаконструкторскому бюро "Антонов", которое попало в тяжелый кризис после потери российского импорта в 2014 году в результате аннексии АР Крым и начала войны на востоке Украине
Об этом сообщает CNBC.
"Отделение Boeing - Aviall - с конца следующего года будет поставлять столько деталей для "Антонова", чтобы обеспечить производство 8 самолетов в год. Соответствующее соглашение было подписано на международном авиашоу в Фарнборо", - говорится в сообщении.
Также "Антонов" планирует в дальнейшем вместе с Аviall построить складской комплекс, где будут храниться все те материалы, которые больше невозможно импортировать из России.
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