 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Во Владимире-Волынском на День города священники и верующие Московского патриархата ушли с праздника, когда услышали "оскорбительное" стихотворение Шевченко

Во Владимире-Волынском прихожане и священники УПЦ МП покинули праздничные мероприятия во время декламации стихотворения Тараса Шевченко

28-29 июля город Владимир-Волынский празднует свою 1030 годовщину и по этому случаю в городе проходит ряд праздничных мероприятий.

Утром, 29-го июля, в парке “Славянский” возле памятника князю Владимиру собрались священники города для праздничной литургии. Однако празднование закончилось неожиданно, ведь прихожане и священники Успенского собора возмутились стихом, который вышел цитировать житель города, пишет интернет-издание БУГ.

Служителям Московского патриархата не понравился стих, который читал Дмитрий Себий, владимирский активист и борец за Независимость Украины. Мужчина зачитал присутствующим произведение Тараса Шевченко “И мертвым, и живым, и нерожденным...”.

Читайте также: Крупнейшие православные святыни Украины, которые захватил Московский патриархат

Уже под завершение стихотворения священники Московского патриархата забрали икону Божией Матери и начали петь церковные песни и идти в направлении храма через парк. Прихожане несколько эмоциональнее восприняли произведение, некоторые перекрещивал декламатора, кто плевал в его сторону, а кто-то говорил, что он “нечистая сила”.

"В это же время священники и прихожане Киевского патриархата поддержали декламатора аплодисментами. А в конце прозвучало “Слава Украине - Героям Слава!”, - отмечается в сообщении.

 

  • Напомним, сегодня, 28 июля по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве совместный 65-тысячный крестный ход провели УПЦ КП и УАПЦ, которые после получения томоса (указ) константинопольского патриарха Варфоломея об автокефалии Украины собираются создать единую Поместную церковь. Во главе колонны шли руководители обеих церквей и первые лица государства. Также к ним присоединились главы УПЦ МП и УГКЦ.
  • Вчера, 27 июля, по центру украинской столицы прошлись верные Московского патриархата. В сети есть видео, как участникам мероприятия раздавали деньги. Кроме того, во время шествия некоторые люди несли иконы с российским царем Николаем II Кровавым, причисленным РПЦ к "святым" этой конфессии. Участники шествия также прославляли патриарха Гундяева (Кирилла).
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

28 июля, 2018 суббота

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать