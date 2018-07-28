Во Владимире-Волынском на День города священники и верующие Московского патриархата ушли с праздника, когда услышали "оскорбительное" стихотворение Шевченко

28 июля, 2018, 19:33

Во Владимире-Волынском прихожане и священники УПЦ МП покинули праздничные мероприятия во время декламации стихотворения Тараса Шевченко

28-29 июля город Владимир-Волынский празднует свою 1030 годовщину и по этому случаю в городе проходит ряд праздничных мероприятий.

Утром, 29-го июля, в парке “Славянский” возле памятника князю Владимиру собрались священники города для праздничной литургии. Однако празднование закончилось неожиданно, ведь прихожане и священники Успенского собора возмутились стихом, который вышел цитировать житель города, пишет интернет-издание БУГ.



Служителям Московского патриархата не понравился стих, который читал Дмитрий Себий, владимирский активист и борец за Независимость Украины. Мужчина зачитал присутствующим произведение Тараса Шевченко “И мертвым, и живым, и нерожденным...”.

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Уже под завершение стихотворения священники Московского патриархата забрали икону Божией Матери и начали петь церковные песни и идти в направлении храма через парк. Прихожане несколько эмоциональнее восприняли произведение, некоторые перекрещивал декламатора, кто плевал в его сторону, а кто-то говорил, что он “нечистая сила”.



"В это же время священники и прихожане Киевского патриархата поддержали декламатора аплодисментами. А в конце прозвучало “Слава Украине - Героям Слава!”, - отмечается в сообщении.