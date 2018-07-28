 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Варфоломей начал предоставление автокефалии Украине еще в апреле

Представитель вселенского патриарха Варфоломея, митрополит Гальский Эммануил сообщил, что патриархат начал процедуру предоставления украинской церкви автокефалии еще 19 апреля 2018 года

Об этом он заявил в субботу во время выступления в Киеве к годовщине Крещения Руси в присутствии первых лиц государства и руководителей украинских церквей, передает ВВС.

"Вселенский патриарх не может оставаться слепым и глухим к обращениям, которые повторяются более четверти века. Чада украинской церкви и ее руководители имеют право на свое место среди церквей.

Материнская церковь уже вынесла решение, и я хочу сказать, что это произошло 19 апреля, - начать процедуру для достижения окончательной цели - предоставление автокефалии Украинской православной церкви", - подчеркнул представитель вселенского патриарха.

Эти слова сопровождались аплодисментами присутствующих.

Он добавил, что это произошло после обращения президента, парламента и правительства Украины.

В своем выступлении митрополит Эммануил также вспомнил об обращении относительно автокефалии украинской православной церкви, которую Верховная Рада Украины направила Вселенскому патриархату еще в июле 2008 года.

"Вселенский патриархат на вашей стороне, вы не будете сиротами", - подытожил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

28 июля, 2018 суббота

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать