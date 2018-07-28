Варфоломей начал предоставление автокефалии Украине еще в апреле

28 июля, 2018, 22:37

Представитель вселенского патриарха Варфоломея, митрополит Гальский Эммануил сообщил, что патриархат начал процедуру предоставления украинской церкви автокефалии еще 19 апреля 2018 года

Об этом он заявил в субботу во время выступления в Киеве к годовщине Крещения Руси в присутствии первых лиц государства и руководителей украинских церквей, передает ВВС.

"Вселенский патриарх не может оставаться слепым и глухим к обращениям, которые повторяются более четверти века. Чада украинской церкви и ее руководители имеют право на свое место среди церквей.

Материнская церковь уже вынесла решение, и я хочу сказать, что это произошло 19 апреля, - начать процедуру для достижения окончательной цели - предоставление автокефалии Украинской православной церкви", - подчеркнул представитель вселенского патриарха.

Эти слова сопровождались аплодисментами присутствующих.

Он добавил, что это произошло после обращения президента, парламента и правительства Украины.

В своем выступлении митрополит Эммануил также вспомнил об обращении относительно автокефалии украинской православной церкви, которую Верховная Рада Украины направила Вселенскому патриархату еще в июле 2008 года.

"Вселенский патриархат на вашей стороне, вы не будете сиротами", - подытожил он.