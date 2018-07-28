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В МВД назвали число участников сегодняшнего крестного шествия за единую Поместную церковь

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что участие в Крестном ходе за единую поместную Церковь взяли около 65 тыс. верующих. За их безопасность отвечали 2,5 тыс. правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"По состоянию на 13:00 в Шествии принимает участие около 65 тыс. лиц. Ситуация спокойная и контролируемая. Как и вчера, подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут Шествия, чтобы не допустить терактов и провокаций. За безопасность граждан отвечают полицейские, нацгвардейцы и подразделения ГСЧС", - подчеркнул Яровой.

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