В МВД назвали число участников сегодняшнего крестного шествия за единую Поместную церковь
28 июля, 2018, 16:56
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что участие в Крестном ходе за единую поместную Церковь взяли около 65 тыс. верующих. За их безопасность отвечали 2,5 тыс. правоохранителей
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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"По состоянию на 13:00 в Шествии принимает участие около 65 тыс. лиц. Ситуация спокойная и контролируемая. Как и вчера, подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут Шествия, чтобы не допустить терактов и провокаций. За безопасность граждан отвечают полицейские, нацгвардейцы и подразделения ГСЧС", - подчеркнул Яровой.
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- 28 июля 2018 года крестный ход провели УПЦ КП и УАПЦ. Во главе колонны шли руководители обеих церквей.
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