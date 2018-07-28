В МВД назвали число участников сегодняшнего крестного шествия за единую Поместную церковь

28 июля, 2018, 16:56

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что участие в Крестном ходе за единую поместную Церковь взяли около 65 тыс. верующих. За их безопасность отвечали 2,5 тыс. правоохранителей