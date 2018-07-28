В Мукачево состоялся традиционный парад трубочистов

28 июля, 2018, 19:11

В Мукачево прошел III парад трубочистов

Фестиваль уже стал по-настоящему международным, и поздравить коллегу Берти-бачия (с венгерского - дяди Берти) приехали трубочисты не только из Будапешта, а также из Таллинна и Львова.

Как это происходило - смотрите в сюжете местного телеканала Сириус.