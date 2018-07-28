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В Днепре 72-летний мужчина погиб после того, как его укусил шершень

В результате нападения роя шершней в Соборном районе города Днепр один мужчина скончался, еще один госпитализирован

Информация о происшествии поступила от полиции в спасательную службу около 10.00 утра в субботу, 28 июля 2018 года, сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"В Соборном районе, в Тонельной балке рой шершней напал на двух мужчин. В результате происшествия один человек скончался на месте (возраст 72 года). Второго мужчину госпитализировали в 6-ю больницу. На месте дежурит отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС", - сообщил Кульбач.

 

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