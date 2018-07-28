В Армении суд арестовал экс-президента

28 июля, 2018, 12:20

Суд общей юрисдикции Еревана решил удовлетворить ходатайство об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Об этом сообщает портал News.am

Адвокат Кочаряна Арам Орбелян не стал приводить никаких деталей решение об аресте. Зато его защита планирует дать пресс-конференцию 28 июля.

26 июля второй президент Армении прибыл в Специальную следственную службу для допроса по делу разгона протестов 1 марта 2008 года. Позже ему были предъявлены обвинения по статье 300.1 Уголовного кодекса Армении – свержение конституционного строя. Вместе с ним такие же обвинения предъявлены еще двум бывшим высокодолжностным лицам, в том числе экс-министру обороны.

Экс-президент, руководивший Арменией с 1998 по 2008 год, настаивает на своей невиновности, характеризуя предъявлено обвинение как "очевидное политическое преследование".

1 марта 2008 года после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победу одержал Серж Саргсян, прошли акции протеста оппозиции. Во время столкновений между силовиками и демонстрантами погибли 10 человек, сотни были ранены. Обстоятельства до сих пор остаются невыясненными.