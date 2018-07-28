Уолкер объяснил, при каких условиях можно вводить миротворцев ООН на Донбасс

28 июля, 2018, 07:34

Введение полноценной миротворческой миссии на Донбасс, как и прекращение там войны, возможно лишь при условии, что на это согласится Россия, поэтому с РФ и ведут постоянные переговоры мировые лидеры, включая президента США

Об этом заявил в интервью 112 Украина спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

"Именно поэтому мы с ними ведем переговоры, чтобы достичь договоренностей, чтобы Россия на это согласилась. А тогда мы сможем продвигаться дальше. Но без согласия России это невозможно", – сказал Курт Волкер, подчеркнув, что РФ от сентября прошлого года пока непоколебима в своей позиции.

"То, что нам нужно, – это настоящие миротворческие силы, которые обеспечат безопасность на территориях, вывод тяжелых вооружений, контроль над украинской границей, условия, при которых могут состояться местные выборы. Когда люди смогут вернуться домой, когда произойдет восстановление нормальной жизни. Пока это не произойдет, я не вижу, каким образом может произойти какой-то дальнейший прогресс", – сказал про Донбасс Волкер.

Он отметил, что после переназначения Владислава Суркова помощником президента РФ с Сурковым еще не встречался, хотя всегда готов к этому.

Волкер говорит, что Соединенные Штаты будут усиливать переговорный процесс с Кремлем относительно Донбасса.

"Я думаю, что Джон Болтон, секретарь по нацбезопасности, будет привлечен к этому. И сейчас, возможно, Россия захочет совершить больший прогресс, чем было раньше", – заявил спецпредставитель Госдепа США.

Курт Волкер говорил также о поддержке Соединенными Штатами Вооруженных сил Украины, о шпионскиом компромате РФ в отношении миссии ОБСЕ на Донбассе, о переговорах Трампа и Путина.