Украинские самбисты провели соревнования в Одессе
28 июля, 2018, 18:15
В Одессе состоялся сбор ветеранов Федерации самбо Украины
Об этом в Facebook сообщил первый тренер мужской сборной Украины по самбо Юрий Климантов.
"Было очень классно! Все прошло на высшем уровне и без травм. Первый этап подготовки к Марокко позади, готовимся к Чемпионату Украины в Святогорск 15.09.18", - отметил он.
Сборы в Одессе продолжались с 23 по 28 июля.
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится