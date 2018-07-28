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Украинские самбисты провели соревнования в Одессе

В Одессе состоялся сбор ветеранов Федерации самбо Украины

Об этом в Facebook сообщил первый тренер мужской сборной Украины по самбо Юрий Климантов.

"Было очень классно! Все прошло на высшем уровне и без травм. Первый этап подготовки к Марокко позади, готовимся к Чемпионату Украины в Святогорск 15.09.18", - отметил он.

Сборы в Одессе продолжались с 23 по 28 июля.

 

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