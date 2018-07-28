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Трамп предлагает создать "арабское НАТО", - СМИ

В состав такого альянса должны были бы войти 6 стран Персидского залива, Египта и Иордании

Администрация президента США продвигает инициативу создания арабского аналога НАТО для противодействия Ирану. Об этом сообщили американские и арабские источники изданию Reuters.

Белый дом хочет создать более мощную связь между ракетными войсками, военными тренировочными и контртерористичними мерами арабских стран. Также говорится об усилении экономических и дипломатических связей в регионе.

Однако такие меры, очевидно, усугубят отношения между США и Ираном, которые испортились от начала президентства Дональда Трампа. В Администрации надеются, что инициатива, ориентировочно названая Стратегическим альянсом Ближнего Востока, будет обсуждена во время саммита в Вашингтоне 12-13 октября этого года.

В пресс-центре Белого дома называют вероятный союз противодействием иранском терроризма, экстремизма и агрессии.

В свою очередь в Иране же считают такую инициативу не иначе как поводом к росту напряженности в регионе.

 

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