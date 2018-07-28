28 июля, 2018, 11:04

Торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины происходят при участии главы Украинского государства Петра Порошенко

Начались торжества государственным мероприятием на Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому, где выступил президент.

Президент Петр Порошенко отмечает, что украинское общество ожидает решения о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, общество готово к нему.

Президент особо подчеркнул: "Я гарантирую, власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю, что и другим странам украинская власть не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор" .

По словам Петра Порошенко, в РФ православная церковь только на бумаге отделена от государства, а на самом деле она сама назвалась "скрепой" режима.

Президент особо подчеркнул, что верующие и церковные общины сами будут решать, присоединятьсяли им к Поместной Церкви.

"Томос, пусть пошлет нам его Господь, не означает, что в Украине появится государственная церковь. Власть же, как и раньше, и теперь, будет уважать все конфессии, не отступая от духа и буквы Основного закона - Конституции Украины", - подчеркнул Петр Порошенко.

Утром во Владимирском соборе Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отслужил праздничную литургию.

Ориентировочно с 11:30 состоится крестный ход "Молитва за Украину" », который завершится молебном на Владимирской горке и молитвой за Украину.

В УПЦ КП приглашают всех помолиться за Украину, за победу и справедливый мир, за единую Поместную украинскую православную церковь.

Накануне в Киев прибыла делегация Вселенского патриархата. В центре города усилены меры безопасности. Перекрыто движение транспорта по маршруту проведения крестного хода. Сейчас в центре города ситуация спокойная.

На Крещатике стоят несколько пассажирских автобусов, которые привезли прихожан из регионов в столицу. Люди одетые празднично, некоторые в вышиванках.

Ранее в МВД сообщили, что для обеспечения общественного порядка 27-28 июля в столице будет привлечено пять тысяч правоохранителей.