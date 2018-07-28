Таможенник с Киевщины собирался "откупиться" за админнарушение пятью тыс. грн. Его задержала Нацполиция

28 июля, 2018, 16:12

На Киевщине задержали чиновника таможни, который за взятку хотел избежать админответственности за коррупцию. Теперь, кроме административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, начальнику одного из отделов Киевской таможни грозит еще и уголовная за взяточничество

5 тыс. грн неправомерной выгоды последний предложил работникам областного управления защиты экономики Нацполиции, передает в Facebook пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Так, работниками сектора противодействия коррупции управления защиты экономики в Киевской области Нацполиции был разоблачен факт нарушения должностным лицом таможни норм закона Украины "О предотвращении коррупции".

За совершение правонарушения, связанного с коррупцией, начальника одного из отделов Киевской таможни ждала ответственность, предусмотренная ч.4 ст. 172-6 Куоап.

Чтобы избежать ответственности, правонарушитель обратился к сотрудникам УЗЕ в Киевской области с предложением: за 5 тыс. грн "вознаграждения" полицейские не составляют админпротокол и не направляют собранные материалы в суд.

О данном происшествии сразу было сообщено руководству Департамента защиты экономики Нацполиции. Реакция на предложение была мгновенной.

Сегодня, 27 июля, начальника отдела Киевской таможни был задержан во время попытки подкупа полицейского.

Мероприятия по задержанию проводили работники УЗЕ совместно с работниками военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона, ДВБ ЧП Украины в Киевской области и следственным управлением ГУ НП в Киевской области.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

"В очередной раз подчеркиваем, что за нарушение закона придется отвечать. На любые "предложения" будет жесткая реакция. Все равны перед законом", - говорится в сообщении.