Судью-пьяницу из Черновцов во второй раз за 2 года задержали патрульные

28 июля, 2018, 22:16

В Черновцах задержали судью, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщил руководитель управления патрульной полиции Артур Шкроб, пишет Molbuk.ua.



По его данным, экипажем УПП в Черновицкой области было замечено траспортное средство, которое во время поворота не включило световой указатель, а за рулем был судья, который уже нарушал закон.



Патрульные проверили документы, объяснили мужчине согласно ст.35 причину остановки и что согласно ст.40 ведется видеофиксация, ознакомили со ст.63 КУ и ст.268 Куоап.



"Тогда же у полицейских возникло подозрение, что водитель в алкогольном опьянении. Водитель поинтересовался есть ли прибор драгер, конечно есть - тогда он отказался проходить освидетельствование на месте, учил науке патрульных, теперь уже опытных, обученных. В медицинском учреждении вел себя опять же не так как подобает (касается опять же исключительно образованных профессионалов), провоцировал врача, придумывал разные причины, но для полицейских УПП в Черновицкой области это не имеет значения - закон один для всех!. Именно поэтому, в предусмотренном законом порядке, в присутствии двух свидетелей на водителя, он же судья-беглец, был составлен протокол, предусмотренный ст.130 КУпАП!", - отметил Шкроб.

По данным черновицкой информагентства АСС, в 2016 году этот судья уже "попадался" патрульным - и тоже за вождение в пьяном состоянии.