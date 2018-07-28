Страны ЕС стремятся избавиться от российской зависимости и настаивают на импорте газа из США
Об этом сообщает DW.
Ранее Париж, Мадрид и Лиссабон поддержали договоренность между Евросоюзом и США по увеличению импорта сжиженного газа.
Испания и Португалия уже начали строительство газопровода из Каталонии к западу от Пиренеев и соединит таким образом Испанию с Францией. На данный момент эти страны покупают газ из Алжира. Также есть еще семь портов, куда газ поступает из Катара и США. Эти поставки планируется увеличивать.
"Мы, испанцы, импортируем все больше и больше американского газа, который уже составляет 25 процентов нашего предложения, а Португалия и Испания имеют терминалы, которые позволят нам разгружать американские танкеры с газом и транспортировать его через трубопровод", - заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.
Эти меры должны уменьшить зависимость Европы от российского газа. По информации председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, 35 процентов импортируемого газа в Евросоюз поступает из США.
- Как сообщалось, в контексте "Северного потока-2" США напомнили компаниям-участницам об угрозе санкций.
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