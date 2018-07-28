Страны ЕС стремятся избавиться от российской зависимости и настаивают на импорте газа из США

28 июля, 2018, 13:38

Франция, Испания и Португалия заинтересованы в импорте газа из США - эти страны настаивают на строительстве трубы, через которую они могли бы получать сжиженный американский газ

Об этом сообщает DW.

Ранее Париж, Мадрид и Лиссабон поддержали договоренность между Евросоюзом и США по увеличению импорта сжиженного газа.

Испания и Португалия уже начали строительство газопровода из Каталонии к западу от Пиренеев и соединит таким образом Испанию с Францией. На данный момент эти страны покупают газ из Алжира. Также есть еще семь портов, куда газ поступает из Катара и США. Эти поставки планируется увеличивать.

"Мы, испанцы, импортируем все больше и больше американского газа, который уже составляет 25 процентов нашего предложения, а Португалия и Испания имеют терминалы, которые позволят нам разгружать американские танкеры с газом и транспортировать его через трубопровод", - заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Эти меры должны уменьшить зависимость Европы от российского газа. По информации председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, 35 процентов импортируемого газа в Евросоюз поступает из США.