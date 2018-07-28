Среди россиян популярен миф о "плоской Земли"

28 июля, 2018, 17:17

Немало россиян, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ) считают, что наша планета плоская. Социологи также выяснили степень доверия россиян к ученым, отношение к информации об НЛО и первой высадке человека на Луну

3% респондентов уверены, что, "рассказывая о том, что Земля имеет форму шара, ученые намеренно вводят всех в заблуждение. На самом деле планета Земля - ​​плоская". Затруднились ответить на этот вопрос 4%, отмечается на официальном сайте учреждения.

Что касается доверия к ученым в целом, большинство россиян (59%) считают, что ученые скрывают правду. Из них 77% - те, которые не закончили школу и 45% граждан с высшим образованием.

Мнения россиян о том, знают ли ученые истину нет, разделились примерно поровну: 42% ответили, что ученые знают истину, еще 41% считают, что искренне заблуждаются.

О существовании НЛО - 45% россиян - уверены, что представители внеземных цивилизаций посещают Землю. Среди них 27% сказали, что они скрываются от землян, еще 18% считают, что власти скрывают от нас пришельцев.

Более половины опрошенных (57%) считают, что никакой высадки на Луну в 1969 году не было, а правительство США якобы фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну. Верят в то, что американские астронавты действительно побывали на спутнике Земли, 24% опрошенных. 19% затруднились ответить.

Опрос проведен 29-30 мая 2018 среди 2 тыс. человек, но результаты по упомянутым вопросам появились 27 июля.