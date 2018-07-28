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Скончался советский писатель и диссидент Владимир Войнович

Писатель Владимир Войнович умер в ночь на субботу на 86-м году жизни, сообщают в социальных сетях его коллеги и знакомые

"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка ...", - сообщил в Facebook российский писатель Владимир Шендерович.

О смерти В.Войновича также сообщил журналист Виктор Давыдов.

В.Войнович родился в Сталинабаде (сейчас - Душанбе) в 1932 году. После Великой Отечественной войны жил в Запорожье, где окончил ремесленное училище, работал на алюминиевом заводе. В 1956 году приехал в Москву, поступал в Литинститут, учился на историческом факультете Педагогического института имени Крупской. Работал редактором на радио. Стал известным после написанной на его стихи песни "14 минут до старта", посвященной советским космонавтам. Печатался в "Новом мире" и других журналах.

В 60-е годы. Войнович написал роман "Жизнь и необычные приключения солдата Ивана Чонкина", который распространялся в самиздате, а затем опубликован на Западе.

В.Войнович был активным участником правозащитного движения, в 1980 году был выслан из СССР, а затем лишен советского гражданства. Жил в ФРГ и США.

С конца 1980-х годов произведения В.Войновича вновь стали печататься в советских журналах. В 1990 году В. Войновичу вернули советское гражданство, после чего он вернулся в Россию.

В 2000 году В. Войнович получил Государственную премию РФ за роман "Монументальная пропаганда".

 

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