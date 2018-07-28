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Российские шпионы в ОБСЕ: генсек пообещал принять меры

В ОБСЕ обязательно примут меры после полученных от СМИ данных о шпионаже в Специальной мониторинговой миссии на Донбассе на пользу ФСБ РФ

Сейчас силами мониторинговой миссии и секретариата ОБСЕ происходит сбор фактов и проверка информации относительно истока. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-брифинге в Краматорске.

"Я не могу комментировать документы, которые не были нам доступны. В то же время мы, конечно же, обеспокоены информацией о возможной потенциальной угрозе нашей безопасности. Мы относимся к этому очень серьезно. Сейчас проходит очень активная работа нашего отдела IT безопасности", - рассказал Гремингер. Он подчеркнул, что в организации внимательно изучат этот случай и примут соответствующие меры.

"На данный момент силами мониторинговой миссии и секретариата ОБСЕ происходит сбор фактов, проверка информации. Если будет необходимо, то будет начато расследование", - отметил генсек. Гремингер также уточнил, что он лично посмотрел посвященный шпионажу в СММ репортаж немецкого телеканала, и считает, что выдвигаемые там обвинения "очень хрупкие".

"Но поймите меня правильно, мы очень серьезно относимся к этой ситуации", - подчеркнул он.

Напомним, по данным расследования немецкой телепрограммы FAKT, внутренние документы СММ ОБСЕ в Украине, вероятно, попали к российским спецслужбам.

Так, немецкие журналисты получили копию цифрового носителя с внутренними отчетами миссии о событиях на оккупированных Россией территориях Восточной Украины.

Также носитель содержит данные о коммуникации Александера Хуга и досье на членов миссии, в котором описаны черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое состояние, предпочтения в отношении женщин и тому подобное.

Журналисты считают, что вся эта информация, вероятно, была в распоряжении ФСБ, которая получила ее от сотрудника СММ ОБСЕ.

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