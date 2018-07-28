"УПЦ МП - это не церковь, а подразделение террористической организации", - политолог

28 июля, 2018, 21:12

Украинскую православную церковь Московского патриархата нельзя считать религиозной конфессией в привычном значении

Об этом в субботу, 28 июля 2018 года, заявил политический консультант Дмитрий Потехин в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"УПЦ МП - это не церковь, а подразделение террористической организации. Поэтому, когда мы говорим о каких-то изменениях в этой области, о попытках изменить ситуацию, мы должны помнить, что имеем дело с подразделением террористической организации. Поэтому томос должен быть, безусловно. И эти люди (прихожане и священники Московского патриархата в Украине - ред.) должны быть уволены из террористической организации", - отметил он.

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По словам Потехина, томос поможет не только создать настоящую украинскую автокефальную церковь, но и "ограничить деятельность террористической организации, ее финансирование, идеологическую работу и т. д".

Также политолог напомнил, что по своим объемам УПЦ МП составляет половину РПЦ, то же ограничение работы Московского патриархата в Украине может означать сокращение в два раза всего русского православия.

"Она (РПЦ - ред.) в принципе потеряет признаки церкви. Потому что то, что останется, трудно будет считать "патриархатом". Я уже не говорю про все другие связанные с этим аспекты, в частности финансовые. Потому что это огромное имущество, и это влияние. И, конечно, Россия не хочет это терять", - добавил Потехин.