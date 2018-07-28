Премьер-лига: расписание матчей и трансляций 2-го тура
28 июля, 2018, 09:00
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет со "Львовом", а "Шахтер" с "Арсеналом"
Чемпионат Украины. 2-й тур
28 июля
17:00 - "Александрия" - "Заря", "Футбол 2"
18:30 - "Львов" - "Динамо", "Футбол 2"
29 июля
17:00 - "Олимпик" - "Ворскла", "Футбол 1"
17:00 - "Карпаты" - "Черноморец", ZIK
19:30 - "Мариуполь" - "Десна", "Футбол 2"
19:30 - "Шахтер" - "Арсенал", "Футбол 1"
- В стартовом туре чемпионата Украины "Динамо" победило "Ворсклу", а "Шахтер" выиграл у "Десны".
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