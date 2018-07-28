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Премьер-лига: расписание матчей и трансляций 2-го тура


фото: upl.ua
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет со "Львовом", а "Шахтер" с "Арсеналом"

Чемпионат Украины. 2-й тур

28 июля

17:00 - "Александрия" - "Заря", "Футбол 2"

18:30 - "Львов" - "Динамо", "Футбол 2"

29 июля

17:00 - "Олимпик" - "Ворскла", "Футбол 1"

17:00 - "Карпаты" - "Черноморец", ZIK

19:30 - "Мариуполь" - "Десна", "Футбол 2"

19:30 - "Шахтер" - "Арсенал", "Футбол 1"

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