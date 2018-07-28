Победа на Востоке обеспечена, потому что народ объединился. Поэтому кроме объединения церкви, мы празднуем и победу над агрессором, - Филарет

28 июля, 2018, 15:07

Сегодняшний крестный ход по случаю 1030-летия крещения Руси-Украины демонстрирует, что украинский народ объединился и Россия уже не сможет его победить

Об этом предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет сказал в выступлении после шествия и молебна у памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

"В этом году мы празднуем этот юбилей необычно. Много раз по Владимирской улице проходил крестный ход, но такого крестного хода Украина еще не знала. Это говорит о том, что украинский народ объединяется - как в целом украинский народ, так и украинское православие. .. ", - отметил патриарх.

"Второй вывод из этого крестного хода такой, что Победа наша на востоке обеспечена, потому что украинский народ уже объединился, а если украинский народ объединился, то его северный агрессор победить уже не сможет", - убежден глава УПЦ КП. Также он отметил присутствие на крестном ходе представителей Вселенского Патриарха Варфоломея I и сообщил, что Варфоломей твердо намерен предоставить украинской церкви томос на автокефалию.

"Это означает, не только то, что в Украине обязательно будет одна украинская церковь, не будет много украинских церквей, а будет одна - признанная, которая войдет в молитвенное общение со всеми православными церквами. Это наша очень важная победа, потому что мы к этой победе шли десятилетиями, и благодаря энергии нынешнего нашего президента мы имеем такие результаты ", - сказал патриарх Филарет.