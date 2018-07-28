Патриарха Филарета пытались убить, – официальное сообщение УПЦ КП

28 июля, 2018, 08:21

Заштатный епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян (в миру Возняк Михаил Ярославович) готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского Филарета

Об этом говорится в журнале заседания Священного Синода 27 июля 2018 на сайте УПЦ КП.

"25 мая 2018 заштатный епископ Севастьян (Возняк) вместе со своим сыном вечером в не приемное время в светской одежде вошел в резиденции Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и намеревался попасть в личные покои Предстоятеля, который в этот момент ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастьян (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления », - говорится в сообщении.

Церковь сообщила, что при задержании правоохранительными органами заштатный епископ признал свое участие в указанных событиях, объяснив свой поступок стремлением попасть к Патриарху на прием.

Из-за возможных тяжелых последствий (вплоть до причинения смерти), которые по причине возраста могли наступить в результате использования слезоточивого газа непосредственно против лица Патриарха на заседании было принято "считать такие действия покушением на Предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата".

Как сообщалось Патриарх Филарет рассказал, когда Украина получит Томос об автокефалии.