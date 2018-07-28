Непогода оставила без электричества 141 населенный пункт
28 июля, 2018, 11:46
Из-за сложных погодных условий обесточен 141 населенный пункт в 4 областях страны
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 141 населенный пункт в 4 областях, а именно: Полтавская – 82 н.п., Черкасская – 27 н.п., Запорожская – 24 н.п., Черниговская – 8 н.п.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
- Как сообщалось, в Мексике из-за жары погибло 7 человек. В стране ввели чрезвычайное положение.
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