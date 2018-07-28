Непогода оставила без электричества 141 населенный пункт

28 июля, 2018, 11:46

Из-за сложных погодных условий обесточен 141 населенный пункт в 4 областях страны

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 141 населенный пункт в 4 областях, а именно: Полтавская – 82 н.п., Черкасская – 27 н.п., Запорожская – 24 н.п., Черниговская – 8 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.